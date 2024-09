NFL: Das verworrene Rätsel um einen Superstar

Finn Schneider 13.09.2024 • 20:59 Uhr Christian McCaffrey kämpft mit einer Achillessehnenentzündung, während Jordan Mason als Ersatzmann überzeugt. Inwiefern wirkt sich das auf die Titelchancen der 49ers aus?

Die unheilvolle Legende des Madden-Fluchs, die unter NFL-Fans kursiert, scheint sich einmal mehr zu bewahrheiten. Nachdem Christian McCaffrey, der Star-Running-Back der San Francisco 49ers, im laufenden Jahr auf dem Cover des renommierten Videospiels zu sehen ist, laboriert er gegenwärtig an einer hartnäckigen Achillessehnenentzündung. In der Konsequenz dessen verpasste er den Saisonauftakt gegen die New York Jets (32:19).

{ "placeholderType": "MREC" }

Der sogenannte „Madden-Fluch“ besagt, dass Spieler, die auf dem Cover des Spiels erscheinen, in der darauffolgenden Saison von Pech verfolgt werden oder sich verletzen. McCaffrey, einer der besten Running Backs der Liga, scheint das neueste Opfer zu sein. Seit Anfang August laboriert er an einer lädierten Achillessehne, was ihn dazu zwang, den Saisonauftakt von der Seitenlinie aus zu verfolgen und seinen Ersatzmann anzufeuern.

Vom Backup zum Leistungsträger?

Der Star-Running-Back selbst berichtete, dass er am Tag des Spiels mit der festen Absicht aufgewacht sei, gegen die Jets zu spielen. Doch seine anhaltenden Verletzungsprobleme führten zu einer Leistungseinschränkung, die den Einsatz unmöglich machte. Die Entscheidung, nicht zu spielen, sei eine „Gruppenentscheidung“ gewesen. Die Verletzung wirft die Frage auf, ob der 28-Jährige über einen längeren Zeitraum einsatzfähig sein wird oder ob das Team ohne seinen Star planen muss.

Nach dem Ausfall von McCaffrey rückte der bisher wohl nur wenigen bekannte Jordan Mason in die Startformation und wusste mit einer starken Leistung zu überzeugen. Mit 147 Rushing Yards und einem Touchdown stellte er seine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis und könnte sich in der laufenden Saison als wichtiger Faktor für das Team erweisen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Macht es Mason wie Purdy?

Doch einen Superstar wie McCaffrey, der in der vergangenen Saison (inklusive Playoffs) 1.727 Rushing Yards, 716 Receiving Yards und insgesamt 26 Touchdowns verbuchen konnte, ist kein leichtes Unterfangen. Mason sollte in diesem Jahr eigentlich nur als Backup für den Offensivspieler des Jahres 2023 fungieren. Der Undrafted Free Agent spielte College Football an der Georgia Tech und unterschrieb 2022 einen Vertrag in San Francisco.

Der 25-Jähirge unterstrich, dass er sich durch die enge Zusammenarbeit mit McCaffrey sowie durch harte Arbeit auf diese Chance vorbereitet hat. Ob ihm eine ähnliche Erfolgsgeschichte – wie sie von Mr. Irrelevant, Brock Purdy, präsentiert wurde – gelingen wird, bleibt abzuwarten. Purdy wurde im NFL Draft 2022 in der siebten Runde als letzter Spieler von den 49ers ausgewählt und ist mittlerweile als Starting Quarterback gesetzt.

Droht den 49ers Ärger?

Neben der Verletzungsproblematik droht den 49ers eine mögliche Untersuchung durch die Liga. Masons Aussage, er habe Tage vor dem Spiel gewusst, dass er spielen würde, könnte darauf hindeuten, dass die Franchise gegen die Regeln der Liga verstoßen hat, weil sie McCaffreys Gesundheitszustand nicht rechtzeitig gemeldet hat.

Trainer Kyle Shanahan hat die Vorwürfe bisher jedoch vehement zurückgewiesen. „Mit Sicherheit wusste er vorher nicht, dass er spielen würde. Er hat es erst heute erfahren“, sagte der Headcoach zu den Vorwürfen. Ein Verstoß könnte zu Geldstrafen oder anderen Sanktionen führen, nach derzeitigem Stand wird die NFL aber keine Untersuchung einleiten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie wird mit der Verletzung umgegangen?

Ob der Erstrundenpick aus dem Jahr 2017 am kommenden Sonntag gegen die Minnesota Vikings spielen kann, ist noch unklar. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist es „eher unwahrscheinlich“. Auch diese Woche konnte McCaffrey nur eingeschränkt am Training teilnehmen. Die 49ers wollen der langfristigen Gesundheit ihres Running Backs den Vorzug geben und ihn nicht vorzeitig verheizen.

Shanahan betonte, dass McCaffreys Gesundheit an erster Stelle steht. Da die kommenden Spiele der Minnesota Vikings und der Los Angeles Rams auf dem als verletzungsanfälliger geltenden Kunstrasen ausgetragen werden, erscheint ein Comeback von McCaffrey frühestens in Woche vier realistisch.

Die 49ers könnten es vorziehen, ihn die Verletzung komplett auskurieren zu lassen, damit er unbeschwert in den Playoffs einsetzbar ist. In San Franscisco hat der Super Bowl die höchste Priorität.

Auch der Starspieler schlug in eine ähnliche Richtung: „Es war eine gute Entscheidung, eine sehr schwere Entscheidung“, sagte er am Rande des Trainings: „Ich hasse es, nicht zu spielen. Aber ich betrachte es als einen Schachzug, von dem wir hoffentlich für den Rest der Saison profitieren können.“

Was passiert, wenn McCaffrey länger ausfällt?

Sollte McCaffrey länger ausfallen, müssen die 49ers möglicherweise auf andere Spieler wie Mason zurückgreifen. Es bleibt abzuwarten, ob McCaffrey vollständig genesen wird oder ob sogar eine Operation notwendig sein wird. Seine herausragenden Fähigkeiten als Läufer und Passempfänger machen ihn zu einem der besten Offensivspieler der Liga und ein längerer Ausfall würde das Team erheblich schwächen.