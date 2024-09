Deutscher NFL-Profi im Babyglück

SPORT1 05.09.2024 • 14:41 Uhr Nach einer dramatischen Vorbereitung mit einem Happy-End gibt es von Jakob Johnson erneut erfreuliche Neuigkeiten. Der 29-Jährige wird Vater.

Es sind turbulente Tage im Leben des Jakob Johnson. Der deutsche NFL-Profi erlebte in den letzten Wochen eine regelrechte Odyssee und kam nach mehreren Rückschlägen im Practice Squad der New York Giants unter. In seiner RTL+-Dokumentation Jakob Johnson – Niemals Aufgeben überraschte er jedoch mit einer viel erfreulicheren Neuigkeit.

„Ich werde Vater und freue mich natürlich riesig darauf“, verkündete der 29-Jährige die freudige Botschaft und erklärte: „Jetzt sind die Ergebnisse und letztendlich die Ziele, nicht mehr so wichtig wie die Art und Weise, wie man sie erreicht.“

Das sind die deutschen Stars der NFL

Deutsche in der NFL Team Position Geburtstag und Ort Größe/ Gewicht College bisherige Stationen Amon-Ra St. Brown Detroit Lions Wide Receiver 24. Oktober 1999 in Anaheim (USA/Kalifornien) 1,83m/ 92 kg University of Southern California USC Trojans Brandon Coleman Washington Commanders Offensive tackle Newport News (USA/Virginia) 1,98 m / 145 kg Cincinnati Trinity Valley, TCU Jakob Johnson New York Giants Fullback 15. Dezember 1994 in Stuttgart 1,91 m /116 kg Tennessee Stuttgart Scorpions, New England Patriots, Las Vegas Raiders

„Möchte etwas hinterlassen, auf das meine Kinder stolz sein können“

„Ich weiß jetzt, dass der Moment kommen wird, an dem meine Tochter oder mein Sohn auf meine Zeit in der NFL zurückblicken wird“, sagte der Fullback außerdem, was ihm einen Antrieb gibt: „Ich möchte etwas hinterlassen, auf das meine Kinder stolz sein können.“