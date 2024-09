Dolphins verurteilen "übermäßig aggressives" Polizeiverhalten

Zuvor hatte die Polizei Videoaufnahmen von Bodycams der Kontrolle veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie Hill in seinem schwarzen Sportwagen sitzt, durch das Fenster mit einem Polizeibeamten spricht. Anschließend wird die Tür seins Wagens aufgerissen, der Football-Profi herausgezerrt und auf dem Boden liegend von mehreren Beamten fixiert. "Ich weiß noch immer nicht, was passiert ist", sagte Hill nach dem NFL-Auftaktspiel gegen die Jacksonville Jaguars (20:17) und übte Kritik: "Was wäre, wenn ich nicht Tyreek Hill wäre? Gott weiß, was diese Jungs getan hätten."