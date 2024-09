Irre! Rekordvertrag sprengt alle Dimensionen

Neuer Rekorddeal in der NFL ! Die Dallas Cowboys haben am Sonntag mit ihrem Star-Quarterback Dak Prescott verlängert. Der 31-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag über 240 Millionen Dollar, davon sind 231 Millionen garantiert.

Durch sein neues Arbeitspapier kann der Quarterback ab 2025 bis zu 60 Millionen pro Saison verdienen und ist damit fortan der jährlich am besten bezahlte Spieler der NFL. Zudem beinhaltet der Vertrag einen Unterschriftsbonus in Höhe von 80 Millionen Dollar - so viel bekam zuvor noch nie ein Spieler.