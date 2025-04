Vertrag bei den Jets: Wiegand schafft Sprung in die NFL

Der deutsche Footballprofi Leander Wiegand darf auf eine Karriere in der NFL hoffen. Der 25-Jährige aus dem schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg wurde nach dem Draft von den New York Jets als sogenannter Undrafted Free Agent verpflichtet.

Dieser Weg bringt einen großen Vorteil mit sich. Denn Spieler, die über das IPPP, einem Programm für nicht-nordamerikanische Footballer, einen NFL-Kontrakt erhalten, fallen während der Off- und Preseason nicht in das Rosterlimit. Wiegand hat in diesen Phasen somit einen garantierten Platz im Kader der Jets.