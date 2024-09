Nach Attacke auf Taylor Swift: Skandal-Profi rettet Chiefs

Ausgerechnet Butker also, der in der abgelaufenen Woche einmal mehr für mächtig Wirbel gesorgt hatte. Der Kicker, d er mit einer sexistischen und homophoben Rede an einer Universität weit über die NFL hinaus Bekanntheit erlangt hatte , hatte sich jüngst auf Tuchfühlung mit den konservativen TV-Kommentatoren Megyn Kelly und Tucker Carlson begeben und diese als Freunde gezeigt.

Mahomes und Burrow liefern sich heißes Duell

Die Chiefs hatten bereits den Auftakt gegen die Baltimore Ravens mit großer Mühe gewonnen (27:20), in dieser Saison peilt das Team den „Three-peat“ an: Kansas kann als erste Mannschaft dreimal in Folge den Titel in der US-Profiliga holen. Für die Bengals war es die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel.