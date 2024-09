NFL geht neuen, massiven Vorwürfen gegen Skandal-Quarterback nach

Der schwache Saisonstart der Cleveland Browns hat ihn schon sportlich in die Negativ-Schlagzeilen gebracht - und nun das: Skandal-Quarterback Deshaun Watson sieht sich erneut schweren Vorwürfen ausgesetzt.

In einer neuen Zivilklage, die am Montag in Houston eingereicht wurde, wird der Spielmacher der Cleveland Browns eines sexuellen Übergriffs und der Körperverletzung beschuldigt. Die mutmaßliche Tat soll im Oktober 2020 stattgefunden haben, als Watson noch bei den Houston Texans unter Vertrag stand. Die NFL hat mitgeteilt, dass sie die Klage untersucht.