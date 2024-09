NFL: Ist das der schlechteste Deal der Historie?

Zum Jubeln war Deshaun Watson nicht zumute, als sein Teamkollege Jerome Ford mit einem Lauf in die Endzone der Dallas Cowboys auf 17:33 verkürzte. Ein kurzes und emotionsloses Abklatschen auf dem Weg zurück an die Seitenlinie war das höchste der Glücksgefühle. Denn zu diesem Zeitpunkt dürfte Watson schon geahnt haben, wie das Echo auf seine Leistung nach dem ersten Spieltag der neuen NFL-Saison ausfallen würde.

Dann ging er auf den Spielmacher ein. „Sie haben vielleicht einen Horror-Quarterback. Oh mein Gott! Houston ist schon so, so lange her. Es sieht so schlecht aus. Er konnte keinen Pass über eine Distanz von fünf Yards werfen.“