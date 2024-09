NFL: Glänzendes Comeback eines Stars mit Lacher-Moment

SPORT1-AI 20.09.2024 • 19:07 Uhr Aaron Rodgers beeindruckt beim Sieg der Jets gegen die Patriots. Eine humorvolle Szene mit Coach Saleh sorgt für Aufsehen.

Nicht nur die New England Patriots hatten Schwierigkeiten, den Quarterback der New York Jets, Aaron Rodgers, fassen. Dessen Coach Robert Saleh erging es ähnlich.

Bei einer seiner besten Leistungen der letzten Jahre warf Rodgers für 281 Yards und zwei Touchdowns und führte die Jets zu einem 24:3-Sieg im MetLife Stadium. Dabei beeindruckte er mit mehreren spektakulären Würfen außerhalb der Pocket.

Doch der Moment, der besonders für Aufsehen sorgte, war Rodgers seltsame Begegnung mit Coach Saleh, als die Jets im zweiten Viertel durch Breece Halls Ein-Yard-Touchdown-Lauf mit 14:0 in Führung gingen. Zurück an der Seitenlinie schlug Rodgers in die Hand von Saleh ein, der den Superstar daraufhin umarmen wollte. Rodgers war jedoch nicht in der richtigen Stimmung und schob Saleh sanft weg. Seine Körpersprache sprach Bände: „Es ist zu früh, um so zu feiern.“

Lockerheit nach dem Spiel

Nach dem Spiel versuchten beide, die Situation mit Humor zu nehmen. „Er ist normalerweise kein großer Umarmungsfan, also wusste ich nicht, dass er das vorhatte“, sagte Rodgers lächelnd. „Er spricht viel über Zwei-Punkte-Führungen. Also habe ich ihm einen Schubs gegeben und gesagt: ‚Zwei-Punkte-Führung.‘“

Saleh erklärte, dass sie vor dem Spiel über die Bedeutung einer Zwei-Punkte-Führung für die Defense gesprochen hatten.

Rodgers' beeindruckende Leistung

Rodgers führte die Jets zu ihrem zweiten Sieg in Folge und sezierte die Verteidigung der Patriots von Anfang an. „Das war der erste Schritt, wieder so zu spielen, wie ich es kann“, sagte Rodgers. „Ich fühlte mich wie mein altes Ich von vor fünf Jahren.“ Mit einer Passquote von 27 von 35 wurde Rodgers der vierte Quarterback in der NFL-Geschichte, der mit 40 Jahren oder älter 75 Prozent seiner Pässe für mindestens 250 Yards vervollständigte.

Eine emotionale Rückkehr

Es war ein emotionaler Abend für Rodgers, der an den Ort zurückkehrte, an dem er sich letztes Jahr in Woche eins die Achillessehne riss. Diesmal blieb er das ganze Spiel über auf dem Feld.

Im dritten Viertel skandierte die Menge seinen Namen. Rodgers brachte die Jets mit einem Touchdown-Pass auf Allen Lazard in Führung. „Ich bin einfach so glücklich für ihn“, sagte Lazard und schwärmte: „Mit 40 Jahren, nach der Achillessehnenverletzung, drei Spiele in zehn Tagen zu spielen, das ist beeindruckend.“

Rodgers dirigierte Touchdown-Drives über 73, 91 und 66 Yards und verteilte den Ball an acht Receiver. Mit einem Zwei-Yard-Pass auf Garrett Wilson stellte er das Spiel im dritten Viertel auf 21:3.