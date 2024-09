Emotionale Rückkehr! Rodgers von den Jets-Fans begeistert gefeiert

Die New York Jets besiegen im Thursday Night Game die New England Patriots. Aaron Rodgers und die starke Jets-Defense lassen den Patriots keine Chance.

Die New York Jets sicherten sich am Donnerstagabend in der NFL gegen die New England Patriots ihren zweiten Saisonsieg mit einem überzeugenden 24:3. Quarterback Aaron Rodgers beeindruckte bei seiner Rückkehr ins MetLife Stadium mit zwei Touchdowns in der ersten Halbzeit.