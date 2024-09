NFL: Packers in Sorge! Verletzungs-Drama um Quarterback-Superstar Jordan Love

Das NFL-Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Green Bay Packers in Brasilien wird von einer möglicherweise schweren Verletzung eines Superstars überschattet.

Das NFL-Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Green Bay Packers in Brasilien wird von einer möglicherweise schweren Verletzung eines Superstars überschattet.

Schlimmer hätte der NFL -Saisonstart für die Green Bay Packers wohl nicht laufen können. Am Freitagabend verloren die Cheeseheads in Brasilien gegen die Philadelphia Eagles mit 29:34. Viel problematischer als die Pleite: Quarterback Jordan Love könnte sich kurz vor Ende der Partie schwer verletzt haben.

Im ersten Spiel nach der Unterzeichnung seines Mega-Deals ging er bei noch sechs Sekunden auf der Uhr zu Boden, nachdem er von gleich zwei Eagles-Spielern getroffen wurde. In der Folge blieb er minutenlang am Boden liegen und konnte ob seiner Verletzung am Bein nur unter Hilfe und humpelnd das Spielfeld verlassen.