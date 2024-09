NFL plant gigantische Erweiterung der internationalen Spiele: Profitiert auch Deutschland?

Die NFL setzt ihren internationalen Expansionskurs fort. NFL-Commissioner Roger Goodell äußerte am Freitag in São Paulo den Wunsch, die Anzahl der internationalen Spiele pro Saison auf bis zu 16 zu erhöhen.

Erstes NFL-Spiel in Südamerika

Im Tottenham Hotspur Stadium duellieren sich am 6. Oktober die New York Jets und die Minnesota Vikings. Eine Woche später, am 13. Oktober, treffen die Jacksonville Jaguars auf die Chicago Bears. Am 20. Oktober spielen die Jaguars gegen die New England Patriots im Wembley Stadium.