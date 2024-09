Starke Bilanz! Taylor Swift als Glücksbringer für die Kansas City Chiefs

Taylor Swift hat am Sonntag erneut das Arrowhead Stadium besucht, um die Kansas City Chiefs in ihrem Duell gegen die Cincinnati Bengals zu unterstützen. Die Pop-Ikone erschien in Chiefs-Kleidung, um ihrem Freund Travis Kelce den Rücken zu stärken. Letztlich gewann der amtierende Meister knapp mit 26:25.