Wende bei Streik-Star aMarr Chase - aber ist das noch rechtzeitig?

SPORT1-AI 05.09.2024 • 08:39 Uhr Ja‘Marr Chase kehrt ins Training der Cincinnati Bengals zurück, obwohl seine Teilnahme am Saisonauftakt gegen die Patriots noch ungewiss ist.

Die Cincinnati Bengals erhielten am Mittwoch das positivste Zeichen, das sie sich wünschen konnten. Wide Receiver Ja‘Marr Chase nahm am ersten offiziellen Training der NFL-Spielwoche vor dem Saisonauftakt gegen die New England Patriots am Sonntag teil.

Chase wurde während der individuellen Drills, die für die Medien zugänglich waren, gesichtet. Dies ist ein bedeutender Schritt, da Chase das gesamte Trainingslager nicht teilgenommen hatte und während der Teamübungen nur sporadisch trainierte, während er auf eine Vertragsverhandlung hinarbeitete.

Streik-Profi Chase will Mega-Vertrag

Chase, der noch zwei Jahre Vertrag hat, strebt an, einer der bestbezahlten Receiver der Liga zu werden. Am Mittwoch gehörte er zusammen mit Wide Receiver Tee Higgins zu den letzten Spielern, die das Training betraten.

Laut Jeremy Fowler von ESPN, der sich auf Quellen beruft, nahm Chase bereits am Mittwochmorgen an Meetings teil und signalisierte, dass er in die Vorbereitungen für das Spiel am Sonntag eingebunden sein wird.

Der dreimalige Pro Bowler hat während des gesamten Offseasons keine öffentlichen Kommentare abgegeben, was auf den laufenden Vertragsstreit zurückzuführen ist. Es wurde erwartet, dass Chase nach dem Training am Mittwoch nicht mit den Medien sprechen würde.

Einsatz bei Bengals-Patriots? Trainer vorsichtig

Vor dem Training am Mittwoch äußerte sich Coach Zac Taylor vorsichtig zur Situation und blieb unverbindlich bezüglich Chases Teilnahme, einschließlich der erforderlichen Schwelle, damit das Trainerteam sich gut fühlt, Chase in Woche 1 spielen zu lassen. „Wir werden sehen“, sagte Taylor. „Wir sind noch nicht so weit.“