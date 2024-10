Doping! NFL-Star gesperrt

SPORT1-AI 25.10.2024 • 14:58 Uhr Die NFL sperrt Jameson Williams von den Detroit Lions für zwei Spiele wegen eines Dopingverstoßes. Williams akzeptiert die Strafe und bleibt optimistisch.

Die NFL hat offiziell bekannt gegeben, dass der Wide Receiver der Detroit Lions, Jameson Williams, für zwei Spiele ohne Bezahlung gesperrt wird. Grund dafür ist ein Verstoß gegen die Richtlinien der Liga zu leistungssteigernden Substanzen. Williams kann nach dem Spiel der Lions in Woche 9 gegen die Green Bay Packers am 4. November wieder eingesetzt werden, so die Liga.

Williams akzeptiert Strafe ohne Einspruch

Williams hat angekündigt, die Entscheidung der Liga nicht anzufechten und die Strafe zu akzeptieren. In einer Erklärung über seinen Agenten Rocky Arceneaux sagte Williams: „Die Nachricht kam völlig überraschend und ich versuche immer noch, sie zu verstehen.“

Er fügte hinzu: „Ich nehme keine Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine und bin sehr vorsichtig, selbst bei rezeptfreien Medikamenten. Ich habe nie etwas genommen, um zu betrügen oder einen unfairen Vorteil zu erlangen. Ich verstehe, dass ich für alles verantwortlich bin, was in meinen Körper gelangt, und muss in diesem Fall die Verantwortung übernehmen.“

Williams, der in den letzten beiden Tagen an den Trainingseinheiten der Lions teilgenommen hat, wurde diese Woche von der Liga über den Verstoß informiert. Bereits 2023 wurde er für vier Spiele gesperrt, weil er gegen die Glücksspielrichtlinien der NFL verstoßen hatte, indem er auf nicht-NFL-Spiele von einer Klub-Einrichtung aus wettete. Zudem verpasste er die ersten elf Spiele seiner Rookie-Saison aufgrund einer ACL-Verletzung, die er sich im College zuzog.

Williams' Bedeutung für die Lions

Williams, der als Nummer 12 im Draft 2022 aus Alabama kam, steht bei den Lions sowohl bei den Receiving Yards (361) als auch bei den Touchdowns (3) an zweiter Stelle. „Ich habe nichts als Liebe und Respekt für dieses Spiel, meine Teamkollegen, die Trainer, die Lions-Organisation und die Stadt Detroit“, sagte Williams. „Es ist enttäuschend, diese Sperre zu akzeptieren, und es wird schmerzhaft sein, vom Team getrennt zu sein, während sie sich vorbereiten. Aus Respekt vor meinen Teamkollegen werde ich dieses Thema nicht weiter kommentieren.“

Trotz des holprigen Starts in seine Karriere hat Lions-Headcoach Dan Campbell weiterhin Vertrauen in Williams. „Ich vertraue diesem Jungen. Leider muss man für seine Sünden bezahlen“, sagte Campbell. „Aber ich weiß, dass das Seil immer noch da ist. Es ist an uns gebunden, und er wird wieder zu uns finden.“

Teamkollegen unterstützen Williams

Nach dem Training am Donnerstag äußerte sich auch Amon-Ra St. Brown zu der Situation und betonte, dass das Team weiterhin Vertrauen in Williams hat. „Wir haben alle mit ihm gesprochen. Er ist in guter Verfassung, sein mentaler Zustand ist gut“, sagte St. Brown. „Was passiert ist, ist passiert, und er wird daraus lernen und es wie ein erwachsener Mann handhaben.“