Dritter Touchdown: St. Brown siegt mit den Lions weiter

Amon-Ra St. Brown hat den Detroit Lions zu einemfulminanten Sieh in der National Football League (NFL) verholfen. Der deutsch-amerikanische Wide Receiver erzielte beim klaren 47:9 bei den Dallas Cowboys kurz vor Schluss seinen dritten Touchdown in dieser Saison. Insgesamt fing der 24-Jährige vier Pässe für einen Raumgewinn von 37 Yards.

Detroit Lions schreiben Geschichte

Der klare Sieg sorgte zudem für Einträge in den Geschichtsbüchern: Mehr Punkte in einem Auswärtsspiel hatte Detroit nur im Jahr 1952 (52 Zähler) erzielt. Zudem gelangen den Lions erstmals sei 1962 in zwei aufeinander folgenden Begegnungen mehr als 40 Punkte.