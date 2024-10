Horror-Verletzung von Superstar lässt Kollegen und Gegner erstarren

Üble Szenen in der NFL. Star-Edge-Rusher Aidan Hutchinson hat sich beim Sieg der Detroit Lions das Schienbein gebrochen, wie die Franchise nach der Partie verkündete.

In einem dramatischen Spielzug erlebten die Lions einen Schockmoment, als Hutchinson im dritten Viertel gegen die Dallas Cowboys verletzt vom Feld gebracht wurde. Die Szene ereignete sich im AT&T Stadium, als die Lions einen beeindruckenden 47:9-Sieg einfuhren, zu dem auch der Deutsche Amon-Ra St. Brown wieder einen Touchdown beisteuerte .

Verletzung bei Sack gegen Dak Prescott

Hutchinson, bester Quarterback-Jäger der Liga, verletzte sich am linken Bein, als er den Quarterback der Cowboys, Dak Prescott, zu Boden brachte. In einem unglücklichen Moment kollidierte sein Schienbein mit dem von Teamkollege Alim McNeill, was zu einer sichtbaren schweren Verletzung führte.