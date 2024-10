Historische Pleite: Cowboys kassieren Rekordniederlage gegen Lions – Jones stärkt McCarthy

SPORT1-AI 14.10.2024 • 08:42 Uhr Die Cowboys erleben mit 47:9 gegen die Lions eine historische Heimniederlage. Jones steht weiter hinter Coach McCarthy, trotz Playoff-Misserfolgen und 3:3-Bilanz.

Die Dallas Cowboys erlebten am Sonntag eine schmerzhafte Niederlage gegen die Detroit Lions. Mit einem Endstand von 47:9 kassierten sie die höchste Heimniederlage in der Ära von Besitzer und General Manager Jerry Jones. Trotz der enttäuschenden Leistung steht Jones weiterhin hinter seinem Head Coach Mike McCarthy.

Jones stärkt McCarthy den Rücken

Nach dem Spiel äußerte sich Jones klar zu den Gerüchten über einen möglichen Trainerwechsel: „Oh, ich habe das nicht einmal in Betracht gezogen“, sagte Jones. „Ich denke darüber nicht nach. Nur damit Sie es wissen, ich denke nicht darüber nach.“ Auf die Erinnerung an den Trainerwechsel 2010 reagierte Jones gereizt: „Das wäre hypothetisch. Glauben Sie, ich bin ein Idiot? Gut, ich werde nicht hypothetisch darüber sprechen, ob ich einen Trainerwechsel in Betracht ziehen würde. Ich tue es nicht. Überhaupt nicht.“

McCarthy befindet sich im letzten Jahr seines Vertrags. Trotz dreier aufeinanderfolgender 12:5 Saisons blieb der Erfolg in den Playoffs aus. Die Cowboys haben seit McCarthys Amtsantritt 2020 keine Playoff-Runde überstanden und zwei Heimspiele in der Postseason verloren. Nach der Niederlage gegen die Lions stehen die Cowboys nun bei 3:3 und gehen in ihre Bye-Week.

Defensive Probleme und offensive Fehler

Die Cowboys mussten ohne wichtige Defensivspieler wie Micah Parsons und Eric Kendricks auskommen. „Wie erkläre ich das? Nummer eins, wir wurden heute geschlagen“, sagte McCarthy. Dak Prescott warf in der Endzone eine Interception, seine dritte im Red Zone in zwei Spielen. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass nach [der Interception] noch eine positive Aktion kam, auf die wir aufbauen konnten“, erklärte Prescott.

Die Cowboys haben nun zwei Wochen Zeit, um sich zu sammeln, bevor sie am 27. Oktober gegen die San Francisco 49ers antreten. „Wir haben eine Bye-Week vor uns, Zeit zum Reset und um zurückzukommen“, sagte Tight End Jake Ferguson. Prescott betonte seine Unterstützung für McCarthy: „Ich würde für diesen Mann in den Krieg ziehen, jeden Tag. Und ich bin nicht der Einzige in der Kabine.“

Cowboys-Besitzer: Frust beim 82. Geburtstag