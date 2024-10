Nächster Mega-Trade in der NFL: DeAndre Hopkins verstärkt Mahomes' Chiefs

Verstärkung für die amtierenden Super-Bowl-Champs! Patrick Mahomes bekommt in DeAndre Hopkins eine neue Anspiel-Station. Im Gegenzug geben die Chiefs nur wenig ab.

Superstar-Quarterback Patrick Mahomes bekommt offenbar eine neue Anspiel-Station - und was für eine! Seine Kansas City Chiefs stehen laut NFL-Insider Adam Schefter von ESPN derzeit unmittelbar vor einem Trade von Wide Receiver DeAndre Hopkins, der bei den Tennessee Titans unter Vertrag steht.

Bei den Chiefs haben sich in Marquise „Hollywood“ Brown und Rashee Rice zwei der wichtigsten Wide Receiver langfristig verletzt. Zudem wird wohl auch WR JuJu Smith-Schuster die kommende Partie gegen die Las Vegas Raiders am Sonntag verletzt verpassen. Verstärkung bei den Passempfängern wird also dringend benötigt.