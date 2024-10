NFL: Ist das die letzte Chance für einen Superstar?

Adams und Rodgers zerlegten gemeinsam die NFL

Doch warum sorgt das wieder vereinte Duo aus Altmeister Rodgers und dem ebenfalls mit 31 Jahren durchaus in die Jahre gekommene Adams dann doch für solch große Schlagzeilen? Vielleicht deshalb, weil sie gemeinsam in der Liga einst nicht zu stoppen waren.

Laut Statistiken des Dienstleisters StatMuse erzielte Rodgers in 108 Spielen, bei denen er gemeinsam mit Adams auf dem Feld stand, überragende 237 Touchdowns bei nur 38 Interceptions. Sein Passer-Rating lag im Durchschnitt bei starken 103,5 und er erspielte in den Spielen 28.398 Yards.

Chemie zwischen Rodgers und Adams scheint weiter zu stimmen

Es ist also wenig überraschend, dass sich gerade Rodgers beim Management der Jets für den Transfer von Adams starkmachte. Zudem soll er auch Adams selbst mehrfach versucht haben von einem Wechsel nach New York zu überzeugen.

Dass es zwischen den beiden auf persönlicher Ebene trotz der räumlichen Trennung in den vergangenen drei Jahren noch immer zu stimmen scheint, zeigte auch ein Auftritt der beiden kurz nach der Bekanntgabe des Wechsels in der Pat McAfee Show . Gerade als ein sichtlich erfreuter Rodgers davon erzählte, dass er vom Trade schon am Vorabend erfahren hatte, drehte er sich lächelnd um.

Plötzlich erschien im Hintergrund von Rodgers Wohnung sein neuer, alter Teamkollege Adams, der unter großer Begeisterung von Host MacAfee in die Kamera winkte und gleich seine ersten Worte nach seinem Wechsel sagte. „Aaron war sich noch nicht ganz sicher, ob er wieder mit mir zusammenspielen will. Aber hoffentlich können wir das hinter uns lassen. Aber: Wir sind wieder zurück!“, scherzte ein gut gelaunter Adams, während er dem lachenden Rodgers auf die Schulter klopfte.

Auch Rodgers zeigte sich gut gelaunt und freute sich über die erneute Zusammenarbeit mit Adams: „Er ist einer meiner besten Freunde in der Liga. Er gehört zu den Menschen, die mir und meiner Familie wirklich viel bedeuten. Dass wir jetzt wieder zusammenspielen können, ist sehr besonders für mich. Wir haben in der Vergangenheit viele gute Sachen zusammen geschafft. Deswegen freue ich mich sehr für unser Team, dass er jetzt hier ist.“

So sieht es auch Adams: „Ich bin mir sicher, dass es einige neue Plays geben wird, aber vieles wird ähnlich sein, gerade mit diesem Offense Guard an meiner Seite. Ich bin mir sicher, dass wir genau dort weitermachen können, wo wir zusammen aufgehört haben.“

Letzte Chance für die Jets?

Genau dorthin soll das Duo jetzt aber die New York Jets führen. Neben der gesamten Euphorie, die den Trade begleitet, wirkt der Deal aber schon jetzt auch so ein bisschen wie die letzte Chance für die Jets.

Denn die Franchise, die ihre Heimspiele in East Rutherford/New Jersey bestreitet, versucht nun schon über ein Jahrzehnt die eigene Tristesse der Erfolglosigkeit zu durchbrechen. 2010 erreichten die Jets letztmalig die Playoffs. Doch auch in den Jahrzehnten zuvor wollte der Franchise nie ein großer Erfolg gelingen. Im Super Bowl standen die Jets nie.

Danach schoss er in Richtung von Jets Besitzer Woody Johnson: „Das ist so ziemlich das, was es bei den Jets in den vergangenen Jahren gab. Sie haben in den vergangenen zehn Jahren kaum mehr als 30 Prozent (der Spiele) gewonnen. Der Besitzer ist eben der Besitzer, immer bereit, zuerst schießen, dann zielen.“