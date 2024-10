NFL: Autounfall! Schock um Panthers-Quarterback Andy Dalton

Panthers-Quarterback Andy Dalton ist in einen Autounfall verwickelt, bleibt aber unverletzt. Seine Einsatzfähigkeit gegen die Broncos ist noch unklar.

Ein unerwartetes Ereignis erschüttert die Carolina Panthers: Quarterback Andy Dalton war am Dienstagnachmittag in einen Autounfall in Charlotte verwickelt. Dies bestätigte ein Sprecher des Teams.