NFL: Bills schnappen sich heiß begehrten Receiver

Der Trade hat es dabei in sich: Neben Cooper enthält der Deal einen Sechstrunden-Pick in 2025 für die Bills, die Browns erhalten im Gegenzug den Drittrunden-Pick im selben Jahr und zusätzlich einen Siebtrunden-Pick im darauffolgenden Jahr. Das Team aus Ohio war im Zugzwang, da sich der Receiver im letzten Vertragsjahr befunden hat und mehrere Vereine um den 30-Jährigen buhlten.

Cooper: kongenialer Partner für Josh Allen

Bei den Browns erreichte Cooper in der vergangenen Saison seinen persönlichen Karriere-Höhepunkt. An die 1250 Yards aus 2023, kann der Receiver in dieser Saison noch nicht anknüpfen. Die Offensive der Browns stotterte bisher gewaltig, auch der 1,85 Meter-Mann sucht nach seiner Form.