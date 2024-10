NFL: Brady-Einstieg als Klub-Eigentümer genehmigt

SID 16.10.2024 • 06:40 Uhr Der frühere Quarterback steigt bei den Las Vegas Raiders ein. Zuletzt hatte es Wirbel um den Einstieg gegeben.

Quarterback-Legende Tom Brady kehrt als Klubbesitzer in die NFL zurück. Der 47-Jährige wurde am Dienstag in Atlanta auf der Herbstversammlung der NFL-Eigentümer als Mitglied der Eigentümergruppe der Las Vegas Raiders zugelassen. Brady, der seine aktive Karriere 2022 beendet hatte, wird einen Anteil von fünf Prozent erhalten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zuletzt hatte es Wirbel wegen der sich anbahnenden Transaktion und Bradys Rolle als TV-Experte für den Sender Fox Sports gegeben. Vor zwei Monaten hatte die NFL Bradys Zugang bei TV-Produktionen wegen seines möglichen Engagements an den Raiders eingeschränkt. Brady ist es untersagt, an Besprechungen zu Übertragungen teilzunehmen und er hat keinen Zugang zu Spielern, Trainern oder Teameinrichtungen. An Spielen der Raiders darf Brady zwar mitwirken, darf aber keine anderen Teams oder Offizielle kritisieren.