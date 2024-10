NFL: Ein brisantes Wiedersehen birgt Zündstoff

In der NFL kommt es am Sonntag zum brisanten Aufeinandertreffen von Stefon Diggs und den Buffalo Bills. Der Star-Receiver empfängt mit den Houston Texans sein Ex-Team. Erst im April trennten sich die Bills von ihrem Passempfänger und schickten ihn nach Texas.

Mit seinem Abgang verlor Buffalos Quarterback Josh Allen seine wichtigste Anspielstation. Diggs wurde in seiner Karriere viermal in den Pro Bowl gewählt und war in der Saison 2020 sogar der Spieler mit den meisten Receiving Yards der Liga. Die vergangene Saison war allerdings seine schwächste für die Bills.

Star-Receiver will „Lärm ausblenden“

Allen freut sich auf Diggs Rückkehr

Über sein ehemaliges Team verlor der Receiver positive Worte: „Sie haben eine Menge Jungs, die in der Defensive herumfliegen können. Aber sie sind ein wirklich gutes Team. Ich freue mich also darauf.“

Auch Bills Quarterback Allen freut sich auf die Rückkehr des 30-Jährigen, wie er in einer Medienrunde preisgab: „Ich denke, so etwas passiert von Zeit zu Zeit, und ich habe ihn sehr gern. Das tue ich immer noch. Die Dinge, die er in meiner Karriere für mich getan hat, und die Dinge, die er im Buffalo-Bills-Trikot getan hat, werden nicht so bald vergessen werden, vor allem nicht von mir.“