NFL-Star knackt irre Schallmauer

Aaron Rodgers hat als neunter NFL-Quarterback die Marke von 60.000 Passing Yards geknackt. Bei der Niederlage seiner New York Jets gegen die Minnesota Vikings durchbrach der Quarterback die Schallmauer.

Aaron Rodgers hat als neunter NFL-Quarterback die Marke von 60.000 Passing Yards geknackt. Bei der Niederlage seiner New York Jets gegen die Minnesota Vikings durchbrach der Quarterback die Schallmauer.

Auf englischem Boden hat Footballstar Aaron Rodgers als neunter NFL -Quarterback die Marke von 60.000 Passing Yards geknackt. Bei der 17:23-Niederlage seiner New York Jets im London Game gegen die Minnesota Vikings durchbrach der 40-Jährige die Schallmauer mit einem angebrachten Wurf im dritten Viertel.

Keiner der acht Quarterbacks, die vor Rodgers in der Liste stehen, ist noch aktiv. Auf Platz eins liegt der siebenmalige Super-Bowl-Champion und heutige TV-Experte Tom Brady (89.214 Yards).

Jets gehen leer aus

Freude kam bei Rodgers beim Gastspiel in Europa wegen des Meilensteins nicht auf. Die Jets kassierten im Stadion des Fußballklubs Tottenham Hotspur ihre dritte Niederlage im fünften Saisonspiel, der langjährige Star der Green Bay Packers warf drei Interceptions, die spielentscheidende unterlief ihm in der Schlussminute. New York kam nach einem 0:17-Rückstand zurück, ging aber leer aus. Rodgers steht nun bei 60.148 Yards.