NFL: Desaströser Start! Rodgers gegen Vikings völlig von der Rolle

Philipp Schmidt 06.10.2024 • 17:07 Uhr In London trifft Aaron Rodgers mit seinen New York Jets auf die Minnesota Vikings. Der Superstar erlebt dabei einen Start zum Vergessen. Sein Team gerät früh deutlich in Rückstand.

Horror-Auftakt für Quarterback-Superstar Aaron Rodgers in das NFL Europe Game in London. Bereits im ersten Viertel leistet er sich zwei bittere Patzer.

Das Spiel der New York Jets gegen die Minnesota Vikings in London hätte auch Sicht von NFL-Superstar Aaron Rodgers nicht desaströser beginnen können. Der Quarterback-Routinier, der aufgrund von Knieproblemen zu Beginn der Woche noch mit dem Training aussetzen musste, leistete sich sogar zwei Interceptions in Folge.

Zuerst fing Vikings-Linebacker Andrew Van Ginkel einen an Star-Receiver Garrett Wilson adressierten Pass ab und trug diesen bis in die Endzone der Jets zurück. Bei der zweiten Interception überwarf er seinen Receiver Allen Lazard deutlich.

Rodgers‘ Bilanz nach dem ersten Viertel: drei von neun angebrachte Pässe für gerade einmal 16 Yards. Seine Jets lagen mit 0:10 zurück. Neben dem von Rodgers verursachten Pick Six punkteten die Vikings, die die Partie im Tottenham Hotspur Stadium als Gastgeber austragen, durch ein erfolgreiches Field Goal von Kicker Will Reichard.

NFL: Rodgers stabilisiert sich im zweiten Viertel

Auch in Viertel zwei wurde es für die Jets und Rodgers zunächst nicht besser. Zwar stabilisierte sich Rodgers leicht doch zu einem Touchdown reichte es noch nicht. Zudem hielt auch die Defensive nicht. Die Vikings legten mit einem weiteren Touchdown nach. Inklusive Extrapunkt stellte das Team aus Minnesota auf 17:0. Als Rodgers kurz vor der Pause dann auch noch gesackt wurde, schien es, als wenn es eine echte Halbzeit zum Vergessen für Rodgers und die Jets ist.

Doch dann schenkten die Vikings den Ball nochmal her und Rodgers legte einen starken Drive bis kurz vor die Endzone hin. Knapp vor den ersten Punkten dann fast die dritte Interception für Rodgers, doch dieses Mal hatte er Glück, dass der fangbaren Ball der Vikings-Defensive durch die Finger rutschte.

Anschließend zeigte der Star-Quarterback dann doch seine ganze klasse und stellte mit seinem ersten Touchdown-Pass auf 7:17. Zur Halbzeit steht Rodgers bei einer Wurfbilanz von 10/20 für 95 Yards bei einem Touchdown und zwei Interceptions.

Vikings sind Rodgers Lieblingsgegner

Während die Vikings (4-0) als eines von zwei ungeschlagenen NFL-Teams in die Partie gingen, verloren die Jets (2-2) in der vergangenen Woche dramatisch mit 9:10 gegen die Denver Broncos. Rodgers kassierte fünf Sacks und neun Hits und ging auch deshalb angeschlagen in die zurückliegende Trainingswoche.

„Wir haben eine Berg- und Talfahrt hinter uns“, sagte Rodgers zum bisherigen Saisonverlauf: „Wir versuchen immer noch, einen Weg zu finden, den Ball zu unseren Jungs zu bringen und unsere besten elf aufs Feld zu schicken.“ Dabei gab er sich auch selbstkritisch: „Das fängt bei mir an. Ich muss effizient sein und den Ball verteilen, wenn es nötig ist - und den Ball halten, wenn es nötig ist.“ Dies gelang gegen die Jets vorerst überhaupt nicht.