NFL-Schock: Buccaneers verlieren Evans und Godwin durch Verletzungen

Die Tampa Bay Buccaneers erlebten einen bitteren Abend bei ihrer 31:41-Niederlage gegen die Baltimore Ravens in der „Monday Night Football“-Partie. Beide Star-Receiver, Mike Evans und Chris Godwin, mussten das Spielfeld verletzt verlassen. Während Evans mit einer Zerrung im rechten Oberschenkel kämpfte, erlitt Godwin eine ausgerenkte linke Knöchelverletzung. „Es sieht nicht gut aus für Godwin“, sagte Trainer Todd Bowles nach dem Spiel. „Unsere Gebete sind bei ihm.“

Godwins schmerzhafter Moment

Mit nur 1:04 Minuten auf der Uhr fing Godwin einen Pass von Baker Mayfield, bevor er von Linebacker Roquan Smith zu Boden gebracht wurde. Godwins Knöchel geriet unter Smith, was zu sichtbarer Bestürzung bei seinen Teamkollegen führte. Mayfield kniete nieder und vergrub sein Gesicht in den Händen. "Das ist wirklich hart", sagte Mayfield. "Chris verdient Besseres. Er ist ein unglaublicher Typ und Teamkollege."

Evans' historischer Touchdown und schmerzhafter Abgang

Mike Evans, der bereits mit einer Oberschenkelverletzung ins Spiel ging, erzielte zu Beginn einen 25-Yard-Touchdown und erreichte damit als elfter Spieler in der NFL-Geschichte 100 Receiving-Touchdowns. Doch im zweiten Viertel verpasste er einen weiteren Pass in der Endzone und griff sich schmerzverzerrt an sein Bein. Trotz der Schmerzen verließ er das Feld unter Applaus.