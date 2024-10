Nick Sirianni entschuldigt sich: Emotionaler Ausbruch nach Eagles-Sieg sorgt für Aufsehen

SPORT1-AI 15.10.2024 • 09:38 Uhr Eagles-Coach Nick Sirianni entschuldigt sich für sein Verhalten gegenüber Fans nach dem Sieg gegen die Browns und betont die Wichtigkeit richtiger Energieeinsätze.

Eagles-Coach Nick Sirianni hat sich nach dem Heimspiel gegen die Cleveland Browns bei den Fans für sein Verhalten entschuldigt. „Ich wollte Energie und Begeisterung zeigen, aber ich bin enttäuscht, wie ich das am Ende des Spiels umgesetzt habe“, erklärte er während einer Videokonferenz mit Reportern am Montag. „Meine Energie sollte sich auf Coaching, Motivation und das Feiern mit unserem Team konzentrieren. Ich muss besser entscheiden, wann ich diese Energie einsetze, und das war nicht der richtige Moment.“

Spannung im Spiel gegen die Browns

Während die Eagles einen 20:16-Sieg gegen Cleveland sicherten, wurde Sirianni dabei gefilmt, wie er in Richtung der Fans hinter der Team-Bank rief und gestikulierte. An einem Punkt hielt er sich den Finger ans Ohr, als wolle er andeuten, dass der Sieg das Gemurmel der Fans zum Schweigen gebracht habe. Teile des Spiels wurden von Buhrufen begleitet, da die Offense zeitweise ins Stocken geriet und die talentierten Eagles Schwierigkeiten hatten, sich von den nun 1:5 Browns abzusetzen. Einige Fans begannen sogar „Fire Nick“-Rufe in schwächeren Momenten des Spiels.

Reaktionen auf die Kritik

Sirianni, mit einem verschmitzten Lächeln und einem Augenzwinkern, erklärte nach dem Spiel, er sei „einfach nur glücklich über den Sieg“. Er lobte die Fans dafür, laut zu sein und Cleveland zu einigen Fehlstarts gezwungen zu haben. Auf die Frage nach den Buhrufen im eigenen Stadion räumte Sirianni ein, dass die Negativität nicht hilfreich sei. „Wir leben von der Unterstützung der Fans. Das ist alles, was ich dazu sagen werde“, sagte Sirianni am Sonntag. „Wir hören die Buhrufe. Das mögen wir nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass das produktiv ist. Aber wenn sie uns anfeuern und wir sie mitreißen, lieben wir das.“

Herausforderungen in der Saison

Sirianni steht nach dem Einbruch der Eagles in der letzten Saison, als das Team nach einem 10:1-Start mit 1:6 abschloss, unter Kritik. Das bisherige Auftreten auf dem Spielfeld lässt zu wünschen übrig. Die Offense, die über eine der besten O-Lines im Football verfügt und Stars wie A.J. Brown, DeVonta Smith und Saquon Barkley auf den Skill-Positionen hat, bleibt hinter den Erwartungen zurück. Seit dem 34-Punkte-Auftakt gegen die Green Bay Packers erzielten die Eagles in den folgenden vier Spielen durchschnittlich nur 18 Punkte.

Sirianni sehr emotional an der Außenlinie

Sirianni zeigte sich so emotional wie nie zuvor in dieser Saison. Er geriet mit mehreren Defensive Backs der Browns, darunter Cornerback Greg Newsome, aneinander und wurde mehrmals bei Diskussionen mit den Schiedsrichtern gesehen. Vor Sonntag hatte er sein Verhalten bewusst zurückgefahren, da er wusste, dass Angriffe auf die Offiziellen ein falsches Signal an seine Spieler senden könnten. Sirianni verriet, dass die Rückkehr seines feurigen Auftretens auf den Wunsch einiger Spieler, darunter Quarterback Jalen Hurts, zurückzuführen sei, die ihn ermutigten, er selbst zu sein.