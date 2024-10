Noch ein großer Tausch in der NFL!

Ernest Jones IV wechselt erneut

In dieser Saison hat der 24-Jährige bereits 44 Tackles erzielt und ist damit der zweitbeste Tackler der Titans, die mit einer 1:5-Bilanz am Ende der AFC South stehen. In Tennessee etablierte Jones sich schnell als Starter neben Kenneth Murray Jr. und übernahm eine Führungsrolle, indem er 91,2 % der defensiven Snaps spielte. Jerome Baker verzeichnete in seiner ersten Saison bei den Seahawks 37 Tackles und einen Sack.