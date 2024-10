Rams-Coach McVay über Cooper Kupps ungewisse Rückkehr in Woche 7

Die Los Angeles Rams hoffen in der NFL auf die Rückkehr von Wide Receiver Cooper Kupp nach der spielfreien Woche 6. Doch Head Coach Sean McVay warnt: „Das ist keineswegs garantiert.“ Kupp hat seit seiner Knöchelverletzung in Woche 2 gegen die Arizona Cardinals nicht mehr gespielt . „Das wäre ein ideales Ziel, ja“, sagte McVay. „In einer idealen Welt ist er bereit.“

Optimistisches Ziel: Spiel gegen die Raiders

McVay erklärte, dass Kupp in den letzten Tagen „spezifische Arbeit“ mit dem medizinischen Team der Rams geleistet habe. Vor seiner Pressekonferenz am Montag hatte er jedoch noch nicht mit dem Team gesprochen. „[Das Spiel in Woche 7 gegen die Raiders] war immer ein optimistisches Zieldatum, das wir vor ein paar Wochen festgelegt hatten“, so McVay. „Aber das ist keineswegs garantiert.“ Der Coach hofft, dass Kupp nach der Bye Week trainieren kann, betonte jedoch, dass er ohne Rücksprache mit dem medizinischen Team keine genaue Antwort geben könne.