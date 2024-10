Schock für die Saints: Paulson Adebo fällt mit schwerer Knieverletzung aus

Die New Orleans Saints müssen einen herben Rückschlag verkraften. Cornerback Paulson Adebo fällt aufgrund einer Verletzung am rechten Knie für das Spiel am Donnerstagabend gegen die Denver Broncos aus. Der Verteidiger, der in dieser Saison bisher in jedem Spiel gestartet ist, wurde nach einer unglücklichen Aktion vom Spielfeld abtransportiert.