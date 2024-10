Schock-Nachricht für deutschen NFL-Profi!

Der 29 Jahre alte Johnson, der in Stuttgart geboren wurde, war zuletzt immer wieder zwischen Spieltagskader und Practice Squad hin und her gependelt. Dem Practice Squad gehören alle Spieler an, die an den Trainingseinheiten des Teams teilnehmen, jedoch nicht zum Hauptkader zählen und meist weniger Geld verdienen. In der Regel versammeln sich hier vor allem Nachwuchsspieler.