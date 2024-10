Überraschende Leistung bei Chiefs-Sieg: NFL-Star dreht auf

Die Kansas City Chiefs setzten sich in einem überzeugenden 26:13-Sieg gegen die New Orleans Saints bei „Monday Night Football“ durch. Trotz anfänglicher Zweifel an der Wide Receiver-Position glänzte JuJu Smith-Schuster mit seiner besten Leistung der Saison: sieben Receptions für 130 Yards.

Kelce überzeugt, Carr enttäuscht

Neben den Chiefs sind nur noch die Minnesota Vikings in dieser Saison ungeschlagen. Die Chiefs peilen den „Three-peat“ an: Kansas City kann als erste Mannschaft dreimal in Folge den Titel in der NFL holen.