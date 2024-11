Aaron Rodgers und die New York Jets: Frust nach peinlicher Niederlage gegen die Cardinals

Die New York Jets erlitten am Sonntag im State Farm Stadium eine ihrer bittersten Niederlagen der Saison. Aaron Rodgers, der sichtlich frustriert war, hielt seine Erklärung für die 6:31-Schlappe gegen die Arizona Cardinals kurz. „Es gab in diesem Jahr definitiv viele Emotionen“, sagte der Quarterback, als er nach einem seiner statistisch schlechtesten Auftritte in seiner 20-jährigen Karriere am Podium stand.