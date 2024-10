NFL-Desaster: Aaron Rodgers erreicht neuen Tiefpunkt

Die New York Jets erleben einen weiteren Tiefpunkt ihrer bisherigen NFL-Saison. Die Cleveland Browns sorgen dagegen für eine kleine Sensation, während das Comeback von Tua Tagovailoa vom einem Kicker vermiest wird.

Die New York Jets gleichen einem Scherbenhaufen - und können ihre ambitionierten Saisonpläne jetzt wohl verwerfen. Am Sonntag verlor das Team um Star-Quarterback Aaron Rodgers bei den New England Patriots, dem bisherigen Liga-Schlusslicht, mit 22:25.