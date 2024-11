Empfindliche Abfuhr für umstrittenen NFL-Boss!

SPORT1-AI 22.11.2024 • 11:41 Uhr Robert Kraft wird offenbar erneut nicht für die Pro Football Hall of Fame nominiert. Stattdessen wählt das Komitee Ralph Hay, Mitbegründer der NFL, als Kandidaten.

Robert Kraft, der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner und Besitzer der New England Patriots, galt als Favorit für die 2025er-Klasse der „Pro Football Hall of Fame“. Doch erneut wurde er vom „Hall‘s Contributor Committee“ übergangen, wie Quellen ESPN mitteilten.

Stattdessen entschied sich das neunköpfige Komitee, das jedes Jahr einen Namen zur Abstimmung durch alle 50 Wahlberechtigten vorschlägt, für Ralph Hay. Hay war Mitbegründer der National Football League und Besitzer der Canton Bulldogs von 1918 bis 1922.

Entscheidung gegen Kraft sorgt für Überraschung

Die Entscheidung des Komitees fiel am 12. November und soll im nächsten Monat offiziell von der „Hall of Fame“ bekannt gegeben werden.

Hay wird zusammen mit einem Trainerkandidaten und drei Kandidaten aus einer früheren NFL-Ära, deren Namen noch nicht bekannt sind, im Januar 2025 vom vollständigen Auswahlkomitee für die „Hall of Fame“ geprüft.

In einer Stellungnahme gegenüber ESPN erklärte die „Hall of Fame“, dass die Namen aller Finalisten „gemeinsam Anfang Dezember bekannt gegeben werden, sobald alle Komitees ihre Auswahl getroffen haben“.

Kraft verpasst erneut den Sprung in die Finalrunde

2024 ist mittlerweile das 13. Jahr, in dem Kraft, mittlerweile 83 Jahre alt, für die Wahl in Frage gekommen wäre, vom Komitee aber ignoriert wird. Achtzig Prozent der Wähler müssen die nominierten Finalisten für die Aufnahme in die Hall in Canton, Ohio, genehmigen.

Mehrere Wähler äußerten gegenüber ESPN ihre Überraschung darüber, dass das Komitee Kraft dieses Jahr nicht zum Finalisten machte. Nachdem die Hall die Trainer und Verantwortliche in separate Kategorien aufgeteilt hatte, glaubten einige Wähler, dass Kraft einen einfacheren Weg zur Aufnahme hätte.

Ralph Hay: Ein Pionier des American Football

Ralph Hay gilt als Gründervater der NFL. Im Jahr 1920 organisierte er das erste Treffen der Teams, die zur American Professional Football Association wurden, dem Vorläufer der NFL.

Historiker sagen, dass es ohne Hay möglicherweise keine NFL gegeben hätte. Kraft hatte dreizehn Gelegenheiten für Canton, während Hay seit der Gründung der Hall im Jahr 1963 übergangen wurde. Tatsächlich war er bis zu diesem Jahr nie ein Finalist.

Kontroverse um die Auswahl von Hay

Einige Quellen äußerten Unmut über die Auswahl von Hay gegenüber Kraft. „Hay glaubte nicht, dass Spieler bezahlt werden sollten. Er verkaufte das Team nach nur vier Jahren. Ich weiß nicht, wie er als verdienter angesehen wird als Bob Kraft“, sagte eine Quelle.

Obwohl Hay keine Bronzebüste in Canton hat, ist eine „Hall of Fame“-Ehrung nach ihm benannt. Der 1972 eingeführte „Ralph Hay Pioneer Award“ wird an Personen verliehen, die „bedeutende und innovative Beiträge zum Profi-Football geleistet haben.“

Robert Kraft: Umstrittener Meistermacher

Die Unterstützer von Kraft sagen, dass seine Aufnahme längst überfällig ist. Der lebenslange Patriots-Fan kaufte das Team 1994 und verwandelte es schnell in eine der erfolgreichsten Franchises in der NFL-Geschichte.

Er stellte Bill Belichick im Jahr 2000 als Trainer ein und führte die Patriots als Besitzer zu sechs Super-Bowl-Titeln von der Saison 2001 bis 2018. „Es gibt keinen Punkt, den Robert Kraft nicht erfüllt, um in die ‚Hall of Fame‘ aufgenommen zu werden“, sagte „Hall of Famer“ Bill Polian, ein überzeugter Kraft-Unterstützer, früher dieses Jahr gegenüber ESPN.

Allerdings hat Krafts Ruf auch durch einige Skandale - privat und bei den Patriots - gelitten. Unter seiner Ägide sorgte New England mit den Eklats „Spy-Gate“ und „Deflate-Gate“ für Aufsehen. 2020 gab es einen Prostitutionsskandal um Kraft, die Anklage wurde später fallen gelassen.

Weitere Kandidaten und der Weg zur Aufnahme

In den vergangenen zehn Jahren wurden drei Besitzer in die Hall aufgenommen. Eddie J. DeBartolo, der ehemalige Besitzer der San Francisco 49ers, wurde 2016 aufgenommen, trotz des Verlusts seines Teams im Jahr 2000 aufgrund seiner Verbindung zu einem Erpressungsfall.

Jerry Jones, der Besitzer und General Manager der Dallas Cowboys, wurde im August 2017 aufgenommen. Und Pat Bowlen, der verstorbene Besitzer der Denver Broncos, wurde im folgenden Jahr aufgenommen.