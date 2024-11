Fred Warner spielt trotz Knochenbruch weiter für 49ers

SPORT1-AI 28.11.2024 • 08:40 Uhr Fred Warner spielt trotz Knöchelbruch konstant für die San Francisco 49ers. Derweil freut sich das Team über die Rückkehr von Dre Greenlaw.

Während viele seiner Star-Kollegen wie Quarterback Brock Purdy, Tight End George Kittle, die Receiver Deebo Samuel Sr. und Brandon Aiyuk sowie Defensive End Nick Bosa in dieser Saison verletzungsbedingt Spiele verpasst haben, bleibt San Francisco 49ers Linebacker Fred Warner eine konstante Größe. Doch das bedeutet nicht, dass Warner frei von Schmerzen ist.

Am Mittwoch enthüllte Warner erstmals, dass er seit dem 29. September mit einem gebrochenen Knochen im Knöchel spielt, den er sich beim Sieg gegen die New England Patriots zugezogen hat. Wenn die 49ers am Sonntagabend auf die Buffalo Bills treffen, wird Warner sein achtes Spiel in Folge mit dieser Verletzung bestreiten. „Es ist etwas, womit ich in jedem Spiel zu kämpfen habe“, sagte Warner. „Ich liege vor jedem Spiel auf dem Tisch und lasse es mir spritzen, nur um spielen zu können. Aber das ist keine Ausrede. So ist die NFL. Du wirst nicht gesund sein. Du musst Wege finden, auf hohem Niveau zu spielen und jede Woche zu gewinnen.“

Ein Held trotz Schmerzen

Warner verletzte sich im Spiel gegen die Patriots kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der er bereits sieben Tackles und eine Interception zum Touchdown auf nur 27 Snaps verbuchte. In der zweiten Halbzeit spielte er nicht mehr, zeigte sich jedoch nach dem Spiel optimistisch. In der folgenden Woche, vor dem Spiel gegen die Arizona Cardinals in Woche fünf, war Warner im Training eingeschränkt, spielte aber dennoch und beendete das Spiel mit zwölf Tackles, darunter einem für Verlust.

Seitdem nimmt Warner regelmäßig voll am Training teil, obwohl ihn die Verletzung zeitweise beeinträchtigt. Dennoch hat er in dieser Saison bereits 84 Tackles, 1 Sack, 4 erzwungene Fumbles und 2 Interceptions erzielt. Auf die Frage, ob der Knöchel bis zum Ende der Saison heilen könnte, räumte Warner ein, dass dies unwahrscheinlich sei und er weiterhin mit Schmerzen spielen müsse. „Wenn du einen Knochenbruch hast und weiter spielst, wird der Knochen normalerweise nicht heilen“, erklärte Warner. „Ich muss einfach weiterkämpfen.“

Rückkehr von Dre Greenlaw bringt Hoffnung

Warner und seine Teamkollegen erwarten am Mittwoch einen emotionalen Schub, da Linebacker Dre Greenlaw wieder auf dem Feld steht. Greenlaw hat die ersten elf Spiele verpasst, da er sich von einem Achillessehnenriss erholt, den er im Super Bowl erlitt. Die 49ers haben am Mittwoch offiziell Greenlaws Trainingsfenster eröffnet, was dem Team und Greenlaw 21 Tage Zeit gibt, um zu beweisen, dass er bereit ist, von der Physically Unable to Perform List in den 53-Mann-Kader aufgenommen zu werden. „Es wird großartig sein, ihn auf dem Feld zu haben“, sagte Trainer Kyle Shanahan. „Wenn Dre da ist, sei es auf dem Feld oder in Besprechungsräumen, ist er zu 100 % bei der Sache. Jeder liebt ihn hier.“

Ungewisse Zukunft für Purdy, Williams und Bosa

Der Status von Purdy (rechte Schulter), Williams (linker Knöchel) und Bosa (linke Hüfte/Schrägmuskel) bleibt unklar, während die 49ers mit den Vorbereitungen für Buffalo beginnen. Purdy nahm am Mittwoch eingeschränkt am Training teil, ein Zeichen der Besserung im Vergleich zu Freitag, als die 49ers ihn gegen die Green Bay Packers ausschlossen. Purdy warf einen tatsächlichen Pass, einen kurzen Screen während der dritten von vier für die Medien offenen Trainingseinheiten am Mittwoch. Ansonsten beobachtete er, wie die anderen Quarterbacks (Brandon Allen, Joshua Dobbs und Tanner Mordecai) zu den Receivern warfen.

Williams wurde am Mittwoch in der Umkleidekabine mit seinem linken Fuß und Knöchel auf einem Roller gesichtet und wird voraussichtlich nicht am Training teilnehmen. Dasselbe gilt für Bosa, obwohl er den Medien ein positives Update gab, dass er möglicherweise gegen die Bills zurückkehren könnte. Bosa sagte, dass er diese Woche wahrscheinlich nicht viel in den Teamübungen machen wird, aber er könnte am Donnerstag und Freitag einige Dinge ausprobieren. „Ich habe definitiv gute Fortschritte gemacht“, sagte Bosa. „Es fühlt sich viel besser an. Ich muss noch besser werden, bevor ich bereit bin, also wird diese Woche wichtig sein, und ich werde in den nächsten Tagen viel mehr wissen.“

Weitere Verletzungsupdates