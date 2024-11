Mit 27! NFL-Star macht mitten in der Saison Schluss

SPORT1-AI 17.11.2024 • 20:12 Uhr Connor Williams beendet überraschend seine NFL-Karriere bei den Seahawks. Olu Oluwatimi übernimmt als Center. Die Offensive Line steht vor neuen Herausforderungen.

Schlechte Nachrichten für die Seattle Seahawks in der NFL. Center Connor Williams beendet mit nur 27 Jahren seine NFL-Karriere. Mitten in der laufenden Saison, in der noch acht Spiele ausstehen, zieht sich der siebenjährige NFL-Veteran aus persönlichen Gründen zurück.

Seahawks-Coach Mike Macdonald bestätigte am Freitag, dass Williams‘ Entscheidung endgültig sei und nicht mit Problemen an seinem operierten Knie zusammenhänge. „Ich glaube nicht, dass er seine Meinung ändern wird“, sagte Macdonald. „Wir respektieren seine Entscheidung und halten die Gründe und Gespräche aus offensichtlichen Gründen privat. Wir wünschen ihm alles Gute.“

NFL: Oluwatimi übernimmt die Rolle des Centers

Nach Williams‘ Rücktritt wird Olu Oluwatimi die Position des Centers übernehmen. Die Seahawks planen zudem, am Samstag eine Kaderänderung vorzunehmen.

Williams hatte in dieser Saison alle neun Spiele für Seattle (4:5) gestartet und jeden offensiven Spielzug gespielt, nachdem er während des Trainingslagers zum Team gestoßen war. Obwohl er am Montag noch im Training war, wurde er in den letzten drei Tagen als nicht-teilnehmend mit der Bezeichnung „nicht-verletzungsbedingt/persönlich“ gelistet.

Macdonald wollte nicht näher darauf eingehen, wann er den Verdacht hatte, dass Williams über einen Rücktritt nachdachte. „Es war ein Prozess über die Woche hinweg“, erklärte Macdonald: „Aber es war diese Woche.“

Herausforderungen für die Offensive Line

Williams‘ Abgang stellt die ohnehin angeschlagene Offensive Line der Seahawks vor neue Herausforderungen. Diese rangiert derzeit auf Platz 27 in der Pass Block Win Rate und hat Schwierigkeiten, im Laufspiel Bewegung zu erzeugen.

Verletzungen haben die Seahawks dazu gezwungen, drei verschiedene Right Tackles in Abwesenheit von Abraham Lucas einzusetzen. Auch auf der Position des Right Guards gab es Rotationen, da Anthony Bradford und der Rookie Christian Haynes Probleme hatten. Seattle erwog sogar, Williams auf diese Position zu verschieben.

Lucas wird am Sonntag sein Debüt in der Saison 2024 geben, könnte jedoch nach seiner Knieoperation im Januar nicht jeden Spielzug absolvieren. „Wir erwarten, dass er in erheblichem Maße spielt“, sagte Macdonald. „Wir haben einen Plan und ein Ziel für die Anzahl der Spielzüge, die er absolvieren soll.“

Große Verletzungssorgen bei den Seahawks

Wide Receiver DK Metcalf war die ganze Woche über voll im Training und wird nach seiner MCL-Verletzung, die ihn zwei Spiele pausieren ließ, zurückkehren.

Allerdings müssen die Seahawks auf ihren Tight End Noah Fant (Leiste) und Ersatzmann Brady Russell (Fuß) verzichten. Oluwatimi, ein Fünftrunden-Pick von 2023, war ursprünglich als Starter vorgesehen, bis die Seahawks Williams im August verpflichteten. „Er ist jemand, der schon lange an die Tür klopft“, sagte Macdonald. „Es ist eine unvorhergesehene Situation, die man direkt angehen muss, aber der Silberstreif ist, dass wir Olu in Aktion sehen können.“

Williams schaffte es zum Saisonauftakt am 8. September, obwohl er erst neun Monate zuvor einen Kreuzbandriss erlitten hatte – den zweiten seiner NFL-Karriere. In der laufenden Saison rangierte er auf Platz 25 unter den Centers in der Pass Block Win Rate und hatte zuletzt mit einigen ungenauen Snaps zu kämpfen.