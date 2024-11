Rams: Keine Suspendierung für Robinson trotz Verhaftung

SPORT1-AI 28.11.2024 • 08:32 Uhr Die Rams setzen Demarcus Robinson trotz Verhaftung nicht aus. Coach McVay bestätigt Einsatz gegen die Saints. Team wartet rechtliche Schritte ab.

Die Los Angeles Rams werden Wide Receiver Demarcus Robinson nicht für das Spiel am Sonntag gegen die New Orleans Saints suspendieren, obwohl er wegen Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen wurde. Dies bestätigte Coach Sean McVay am Mittwoch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Verhaftung nach Touchdown-Performance

Robinson wurde am Montagmorgen gegen 5:13 Uhr in Woodland Hills, Kalifornien, verhaftet, nachdem er mit über 100 Meilen pro Stunde auf der US-101 in Richtung Norden unterwegs war. Die Festnahme erfolgte nur wenige Stunden, nachdem er in der Niederlage der Rams gegen die Philadelphia Eagles einen Touchdown gefangen hatte.

Rechtliche und disziplinarische Prozesse

McVay erklärte, dass das Team den rechtlichen Prozess abwarten und auch die disziplinarischen Maßnahmen der Liga berücksichtigen werde. Er betonte, dass Robinson die Schwere der Situation verstehe und das Glück, dass niemand verletzt wurde, zu schätzen wisse. „Ich denke, es war eine schlechte Entscheidung, die er getroffen hat“, sagte McVay. „Das macht ihn aber nicht zu einem schlechten Menschen. Ich glaube, dass unsere Spieler aus seinen Worten lernen werden und hoffentlich niemand so etwas wiederholt.“

Robinson sprach die Rams in einer Mannschaftssitzung an, wie McVay weiter ausführte. „Ich schätze seine Fähigkeit, die Situation vor dem Team anzuerkennen, ohne die Schwere dessen zu minimieren“, sagte McVay. „Ich vertraue darauf, dass er daraus lernen wird, und ich denke, es wird eine gute Lerngelegenheit für unser gesamtes Football-Team sein. So gehen wir voran.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Robinson seit acht Jahren in der NFL