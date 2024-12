Nach Brutalo-Hit: Heftige Sperre für NFL-Star!

SPORT1-AI 03.12.2024 • 16:42 Uhr Die NFL greift durch. Texans-Linebacker Azeez Al-Shaair ist für drei Spiele gesperrt. Grund ist der heftige Hit gegen Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence.

Die NFL hat hart durchgegriffen! Linebacker Azeez Al-Shaair von den Houston Texans wurde für drei Spiele gesperrt, nachdem er am vergangenen Sonntag den Quarterback der Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, bei ienem Tackle übel am Kopf getroffen hatte.

NFL-Vizepräsident und Ex-Profi Jon Runyan verkündete die Sperre am Dienstag und erklärte in einem Schreiben an Al-Shaair, dass der Hit als „inakzeptabel“ eingestuft wurde und sein „fortgesetztes Missachten“ der Sicherheitsregeln nicht toleriert werde.

Heftiger Hit gegen Lawrence schockiert NFL-Fans

Al-Shaair wurde im zweiten Viertel des Spiels gegen Jacksonville vom Feld verwiesen, nachdem sein heftiger Aufprall gegen den Helm des bereits am Boden rutschenden Lawrence eine Gehirnerschütterung bei dem Star-Quarterback verursachte. „Sie waren an einem Spielzug beteiligt, den die NFL als inakzeptabel und als schwerwiegenden Verstoß gegen die Spielregeln betrachtet“, schrieb Runyan am Dienstag.

„Das Video zeigt, wie Sie den Kopf-/Nackenbereich von Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence treffen, nachdem er deutlich in einen Füße-voran-Rutsch geht... Sie führten mit Ihrem Unterarm und Helm und versetzten Ihrem Gegner einen kräftigen Schlag in den Kopf-/Nackenbereich, obwohl Sie Zeit und Raum hatten, solchen Kontakt zu vermeiden.“

Nach dem Treffer ballte Lawrence beide Fäuste, eine Reaktion, die als „Fencing Response“ bekannt ist und häufig nach einer traumatischen Hirnverletzung auftritt. Er blieb mehrere Minuten am Boden liegen, während seine Teamkollegen auf Al-Shaair einstürmten.

Texans-Star ist Wiederholungstäter

Runyan erklärte in seinem Schreiben weiter, dass Al-Shaair „sich in eine Schlägerei verwickelte, die Sie eskalierten, indem Sie einen Gegner am Face Mask zu Boden zogen“. Nach seiner Disqualifikation nahm der langjährige NFL-Verteidiger seinen Helm ab und suchte erneut die Konfrontation mit einem Gegner, was zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung nahe der Endzone führte.

Al-Shaair hat die Möglichkeit, gegen die Sperre Berufung einzulegen. Sollte er die vollen drei Spiele aussetzen, wäre er für das letzte reguläre Saisonspiel der Texans gegen die Tennessee Titans wieder spielberechtigt. In der vergangenen Woche wurde Al-Shaair bereits für einen späten Hit außerhalb des Spielfelds gegen Titans-Running-Back Tony Pollard mit einer Strafe von 11.255 Dollar belegt.

Zudem musste er in diesem Jahr bereits 11.817 Dollar zahlen, nachdem er in Woche zwei den Running Back der Chicago Bears, Roschon Johnson, an der Seitenlinie geschlagen hatte. Dies geschah während einer Auseinandersetzung, die nach einem harten Treffer gegen Quarterback Caleb Williams nahe der Seitenlinie begann, der nicht geahndet wurde.

NFL-Vize findet harte Worte