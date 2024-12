NFL: Job-Knaller um Trainer-Ikone Bill Belichick?

Das wäre ein Hammer: NFL -Trainer-Legende Bill Belichick hat offenbar großes Interesse an einem Wechsel ans College. Wie mehrere US-Medien berichten, soll sich der 72-Jährige bereits mit Vertretern der University of North Carolina getroffen haben und sich mit den dortigen Verantwortlichen über die vakante Position des Head Coaches der Tar Heels ausgetauscht haben.

College lockt nach Super-Bowl-Triumphen

In der vergangenen Offseason hatte der Routinier schon über mehrere Head-Coaching-Positionen in der NFL gesprochen, sich dann aber doch dazu entschlossen, eine andere Rolle im Football-Universum einzunehmen.

Belichick, um den sich unter anderem die San Francisco 49ers und die Los Angeles Rams bemüht hatten, ist aktuell als Analyst für verschiedene Medien tätig - darunter in der Sendung „Inside the NFL“ auf CW , die „ManningCast“ mit den Manning-Brüdern sowie während „Monday Night Football“ auf ESPN. Dazu kommt ein wöchentlicher Auftritt in der „The Pat McAfee Show.“

Ein Wechsel in den College-Football wäre für Belichick ein Novum. Die University of North Carolina sucht nach einem Nachfolger für Mack Brown, der nach einer durchwachsenen Saison mit einer Bilanz von 6:6 gehen musste, sein letztes Spiel gegen den Erzrivalen NC State verlor (30:35).

Schielt Belichick auf Sieg-Rekord?

Was Belichick möglicherweise reizen könnte bei einem Wechsel an das Top-College: North Carolina hat beste Chancen auf den kommenden First Pick im NFL-Draft. Und: Belichick könnte in neuer Position den Sieg-Rekord von Dan Shula einholen, der in seiner Karriere als Head Coach 347 Spiele gewonnen hatte. Belichick hat 333 Siege in seiner sportlichen Vita.