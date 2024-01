NFL-Hammer um Bill Belichick: Er begründete eine Ära mit Tom Brady

Belichick, dessen Vertrag noch ein Jahr lief, werde auch weiterhin als Trainer tätig sein, heißt es aus den USA. Nach dem Ende der Regular Season sind bereits zahlreiche Coaches in der NFL entlassen worden, so dass derzeit sieben Stellen freigeworden sind.

Im Jahr 2000 war der mittlerweile 71-jährige Belichick via Trade von den New York Jets zu den Patriots gekommen, im Jahr 2001 pickte die Franchise Tom Brady an Nummer 199. Gemeinsam gewann das Duo 2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018 die begehrteste Trophäe im American Football. Außerdem standen sie in drei weiteren Super Bowls.