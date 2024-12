NFL: Regungslos am Boden! Schock um Quarterback-Star

SPORT1-AI 02.12.2024 • 06:23 Uhr Trevor Lawrence erleidet eine Gehirnerschütterung beim Spiel gegen die Texans. Der Quarterback bleibt zunächst regungslos liegen.

Die Saison der Jacksonville Jaguars hat einen weiteren Rückschlag erlitten, als Quarterback Trevor Lawrence am Sonntag eine Gehirnerschütterung erlitt. Der Vorfall ereignete sich bei einem Tackle von Houston Texans Linebackers Azeez Al-Shaair, das von Lawrence‘ Teamkollegen als „dirty hit“ bezeichnet wurde. Lawrence, der nach einer Schulterverletzung zwei Spiele verpasst hatte, kehrte gerade erst auf das Spielfeld zurück.

Die Jaguars stehen nun bei einer Bilanz von zwei Siegen und zehn Niederlagen und wurden mit der 20:23-Niederlage gegen die Texans offiziell aus dem Rennen um die AFC South eliminiert. Eine weitere Niederlage würde sie endgültig aus den Playoffs werfen. Die Gehirnerschütterung von Lawrence ist der jüngste Rückschlag in einer enttäuschenden Saison 2024. Zu Beginn der Saison waren die Erwartungen hoch, nachdem Teambesitzer Shad Khan erklärte, dies sei das beste Jaguars-Team aller Zeiten. Doch Verletzungen, eine schwächelnde Offensive und die schlechteste Verteidigung der Liga haben die Hoffnungen zunichte gemacht.

Ungewisse Zukunft für Trainer und Management

Auch die Zukunft von Trainer Doug Pederson und General Manager Trent Baalke ist ungewiss. Lawrence erlitt die Gehirnerschütterung, als er nach einem sechs-Yard-Lauf in der ersten Halbzeit zu Boden ging. Jaguars Tight End Evan Engram reagierte auf den Hit von Al-Shaair, was zur ersten von zwei Auseinandersetzungen zwischen den Teams führte. Al-Shaair wurde wegen eines illegalen Hits gegen den Kopf- und Nackenbereich von den Schiedsrichtern des Feldes verwiesen, während Engram eine Strafe für persönliches Foul erhielt.

Lawrence blieb mehrere Minuten auf dem Spielfeld liegen und bewegte sich in den ersten Sekunden nicht. Sein Hinterkopf knallte auf den Rasen. Er wurde auf einem Cart abtransportiert. Das Team erklärte ihn für den Rest des Spiels für nicht einsatzfähig. Nach dem Spiel bestätigte Trainer Pederson, dass Lawrence im Concussion Protocol ist, hatte jedoch noch keine weiteren Informationen, da er noch nicht mit den Teamärzten gesprochen hatte. Pederson sagte jedoch, er habe in der Halbzeit mit Lawrence gesprochen und meinte: „Trevor wird in Ordnung sein.“

Vergangene Verletzungen und mögliche Konsequenzen

Lawrence wurde nach dem Spiel mit seiner Frau Marissa gesehen und postete auf der Plattform „X“, dass er „zu Hause und auf dem Weg der Besserung“ sei. Er muss nun das Concussion Protocol durchlaufen, was Tage oder Wochen dauern kann. Seine Chancen, am kommenden Sonntag gegen Tennessee zu spielen, sind also gering, sollte er erst spät in der Woche ins Training zurückkehren.

Dies ist die zweite diagnostizierte Gehirnerschütterung von Lawrence bei den Jaguars und die dritte in seiner Karriere, die bis zu seiner Zeit bei Clemson zurückreicht. Ein ähnlicher Fall ereignete sich bei Miami Dolphins Quarterback Tua Tagovailoa, der nach einer Gehirnerschütterung fünf Wochen auf der Verletztenliste stand. Je nach Schwere der Gehirnerschütterung könnte Jacksonville einen ähnlichen Weg einschlagen und Lawrence für den Rest der Saison schonen.