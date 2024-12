Rekord! Chargers-Kicker mit Move für die Geschichtsbücher

Dieses Spiel war denkwürdig - und hat es in der NFL so seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben: Die Los Angeles Chargers haben im Thursday Night Game dank eines furiosen Comebacks die Denver Broncos noch mit 34:27 (7:7, 6:14, 6:13, 15:3) in die Knie gezwungen. Dabei schrieb Cameron Dicker Football-Historie.