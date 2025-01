Kreuzband-Schock trübt NFL-Sensation: Commanders-Star fällt nicht nur in Playoffs aus

SPORT1-AI 19.01.2025 • 23:12 Uhr Sam Cosmi fehlt den Commanders in den Playoffs wegen Kreuzbandriss. Trent Scott ersetzt ihn. Washington trifft im NFC Championship Game auf Eagles oder Rams.

Die Washington Commanders müssen in den verbleibenden Playoffs auf ihren Right Guard Sam Cosmi verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Spieler zog sich in der Divisional Round gegen die Detroit Lions einen Riss des rechten Kreuzbandes zu, wie Head Coach Dan Quinn am Sonntag bestätigte.

Cosmi war eine tragende Säule der Offensive Line der Commanders und hatte in dieser Saison jedes Spiel begonnen. Nun steht ihm eine Operation zur Reparatur des Knies bevor.

Trent Scott übernimmt für Cosmi

Im Spiel gegen die Lions, das die Commanders sensationell mit 45:31 für sich entschieden, wurde Cosmi durch den erfahrenen Trent Scott ersetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Washington, das in dieser Saison eine Bilanz von 14:5 aufweist, trifft im NFC Championship Game am 26. Januar auf den Sieger der Partie zwischen den Philadelphia Eagles und den Los Angeles Rams.

Cosmis Verletzung ereignete sich bei einem 2-Yard-Touchdown-Lauf von Running Back Brian Robinson Jr. im zweiten Viertel. „Wir sind wirklich enttäuscht wegen Sam“, sagte Quinn nach dem Spiel, noch bevor das volle Ausmaß der Verletzung bekannt war. „Das ist ein großer Verlust für uns.“

Cosmis Bedeutung für die Commanders

Cosmi wurde im NFL Draft 2021 in der zweiten Runde von Washington ausgewählt. Er begann seine Karriere als Right Tackle, bevor er in der Saison 2023 auf die Guard-Position wechselte.

Seine Fähigkeiten, insbesondere beim Blocken im Raum bei Screens und Pulling-Aktionen, waren entscheidend für den Erfolg der Commanders.

{ "placeholderType": "MREC" }

Optionen für die Offensive Line

Trent Scott, der in dieser Saison hauptsächlich als Tackle für Washington gespielt hat, wurde gelegentlich auch als Guard im Scout-Team eingesetzt, um mehr Erfahrung auf dieser Position zu sammeln.

Scott hat in seiner siebenjährigen Karriere 23 Spiele gestartet, darunter 22 Spiele als Guard für Carolina und Pittsburgh in den Jahren 2021 und 2022. Quinn erklärte, dass sie die Matchups prüfen werden, um zu entscheiden, wer Cosmi am kommenden Wochenende ersetzt, betonte jedoch, dass Scott „einen wirklich guten Job gemacht hat.“