Favorit raus! Sensation in den NFL-Playoffs

Washington schockt in den NFL-Playoffs die Favoriten aus Detroit, in der AFC setzt sich Superstar Patrick Mahomes mit den Chiefs durch.

Für den deutschen NFL -Star Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions ist der große Traum vom Super Bowl gleich im ersten Playoff-Spiel geplatzt. Gegen die Washington Commanders um den deutsch-amerikanischen Offensive Tackle Brandon Coleman kassierte das Topteam der National Football Conference (NFC) in einer wahren Offensiv-Schlacht eine 31:45-Niederlage.

Schlicht zu viele Fehler leisteten sich die Lions um Quarterback Jared Goff in ihrem spektakulären Playoff-Auftakt. Auf der Gegenseite gelang Rookie-Spielmacher Jayden Daniels ein beinahe makelloser Auftritt im Ford Field von Detroit. Nun trifft Washington auf den Sieger des Duells zwischen den Los Angeles Rams und den Philadelphia Eagles.

Chiefs erreichen Championship Game

Zum siebten Mal in Serie waren zuvor die Kansas City Chiefs ins AFC Championship Game eingezogen. Das Team um Superstar Patrick Mahomes ist nach dem 23:14-Erfolg gegen die Houston Texans nur noch einen Sieg von der Rückkehr in den Super Bowl entfernt. Als erstes Team in der Geschichte könnten die Chiefs zum dritten Mal nacheinander den Titel gewinnen.