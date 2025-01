NFL: Eine Chance verschenkt, die womöglich nie wieder kommt

SID 20.01.2025 • 11:03 Uhr Nach ihrem überraschenden Aus in den NFL-Playoffs sind die Verantwortlichen bei den Detroit Lions fassungslos.

Amon-Ra St. Brown wirkte benommen. Seine müden Augen wanderten ziellos umher, sein Blick war leer, in kurzen, unter seelischem Schmerz hervorgepressten Antworten versuchte er zu erklären, was nicht zu erklären schien. Ein 31:45 gegen die Washington Commanders mit dem gebürtigen Berliner Brandon Coleman, das niederschmetternde Aus gleich im ersten Playoff-Spiel - bei St. Brown und den Detroit Lions herrschte nach einer bislang so rauschhaften Saison plötzlich Katerstimmung.

„Sie haben“, sagte St. Brown mehrfach, „ein gutes Spiel gemacht. Wir haben uns offensichtlich selbst geschadet.“ In der Tat war es eine historische Niederlage für die beste Mannschaft der regulären Saison in der National Football Conference (NFC): Noch nie war ein Team in den Playoffs der National Football League (NFL) gescheitert, das mehr als 300 geworfene Yards und mehr als 200 gelaufene Yards erreichte. Die Erklärung: Die Defense versagte. Und Jared Goff, Detroits Quarterback, gleich mit.

Goff verursacht mehrere Turnover

„Wir sind auf dem Gipfel der Welt“, hatte Goff getönt, als sich die Lions am letzten Spieltag der regulären Saison den ersten Platz der Setzliste in der NFC und damit ein Freilos für die erste Runde gesichert hatten. Und nun? Ein einziger Albtraum.

Ein Fumble, der zum 7:10 führte, ein „Pick Six“, der zum 14:24 führte, dazu zwei weitere Interceptions - Goff wurde an die Wand gespielt von Jayden Daniels, dem Rookie-Quarterback der Commanders, die erstmals seit 1991, als sie den Super Bowl gewannen, im Halbfinale stehen.

Während St. Brown nach Antworten suchte, saß Goff neben ihm, das Gesicht in den Händen vergraben. Als er seinen Blick wieder nach oben gerichtet hatte, rang auch er vergeblich um Erklärungen. „Ich werde ein paar schlaflose Nächte vor mir haben. Es ist enttäuschend“, sagte Goff.

Lions werfen „goldene Gelegenheit“ weg

Die Lions, so sah es die Tageszeitung Detroit Free Press, hätten eine „goldene Gelegenheit“ weggeschmissen, jeder Anhänger habe das Recht, deswegen „verrückt“ zu werden und sich einfach nur „widerlich“ zu fühlen.

„Wir haben uns einfach nicht gut ergänzt“, sagte Detroits erkennbar angefasster Headcoach Dan Campbell. Die Offensive erreichte trotz Goffs zahlreicher Ballverluste ausreichend Yards für einen Sieg, allein St. Brown sorgte mit seinen acht gefangenen Bällen für stattliche 137 Yards Raumgewinn.

Detroit-Defense kann Commanders nicht stoppen

Doch die Defensive, zusätzlich zu ohnehin zahlreichen Verletzungen früh geschwächt durch den Ausfall ihres Cornerbacks Amik Robertson, konnte Daniels (299 Yards, zwei Touchdowns) und die Commanders nicht stoppen.

Der kommenden Saison dürften St. Brown und Detroit mit gemischten Gefühlen entgegensehen. Gemessen an der Stärke ihrer Gegner hatten die Lions einen Spielplan, der nicht allzu herausfordernd war. Das wird sich in der kommenden Spielzeit ändern, die Qualität der Gegner wird zunehmen. Außerdem: 23 Spieler der Lions werden Free Agents, sie sind dann also vertragslos.