Trainer-Legende kehrt in die NFL zurück: Carroll übernimmt Las Vegas Raiders

Carroll machte sich zunächst einen Namen, indem er die University of Southern California (USC) zu einem nationalen Champion formte.

Anschließend übernahm er die Seattle Seahawks und führte das Team in einer 14 Saisons umfassenden Ära zu bemerkenswerten Erfolgen. Unter seiner Leitung erreichten die Seahawks zehnmal die Playoffs, gewannen zwei Conference Championships und holten den ersten und bisher einzigen Super Bowl-Titel der Franchise-Geschichte.

Die Raiders entschieden sich für einen Wechsel auf der Head Coach-Position, nachdem sie Antonio Pierce nach nur einer vollen Saison am 7. Januar entlassen hatten. In der vergangenen Saison erreichte das Team eine Bilanz von 4:13, was den Erwartungen der Franchise nicht gerecht wurde.