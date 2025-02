Überraschung! MVP in der NFL gewählt

Quarterback Josh Allen von den Buffalo Bills ist erstmals in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler (MVP) der NFL-Hauptrunde gewählt worden. Mit 383 Punkten stach der 28-Jährige seinen Hauptkonkurrenten und Vorjahressieger Lamar Jackson von den Baltimore Ravens (362 Punkte) aus. Auf dem dritten Platz landete mit Saquon Barkley von Super-Bowl-Teilnehmer Philadelphia Eagles der einzige nominierte Running Back. Er gewann jedoch die Auszeichnung des Offensive Player of the Year.

Allen-Überraschung bei MVP-Wahl

"Ich weiß, dass es sich um eine individuelle Auszeichnung handelt, auf der 'Most Valuable Player' steht", sagte Allen bei der Verleihung in New Orleans, wo in der Nacht zu Montag deutscher Zeit der 59. Super Bowl stattfindet, "aber ich denke, dass sie sich aus dem Erfolg des Teams ableitet, und ich liebe mein Team." Allen gelangen in der regulären Saison insgesamt 41 Touchdowns - 28 per Wurf, 12 per Lauf, einen fing er selbst. Insgesamt warf er für 3731 Yards und fabrizierte nur sechs Interceptions.