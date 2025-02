Super Bowl 2025: Alles über das größte Sportereignis des Jahres

SPORT1 06.02.2025 • 15:42 Uhr Das Highlight der NFL-Saison steht vor der Tür: Am 9. Februar 2025 steigt der Super Bowl LIX im legendären Caesars Superdome in New Orleans. Fans auf der ganzen Welt fiebern diesem Ereignis entgegen. SPORT1 hat alle relevanten Informationen.

Der Super Bowl ist das absolute Highlight der NFL-Saison und zieht jedes Jahr erneut Millionen Fans in seinen Bann. Am 9. Februar 2025 treffen die Kansas City Chiefs in der 59. Ausgabe des Endspiels auf die Philadelphia Eagles im legendären Caesars Superdome in New Orleans.

Die Kansas City Chiefs könnten dabei mit einem dritten Super-Bowl-Sieg in Folge Historisches schaffen – etwas, das in der NFL noch nie zuvor gelungen ist. Die Philadelphia Eagles hingegen wollen sich für die knappe 35:38-Niederlage von 2023 revanchieren.

Spannung ist garantiert, wenn zwei der besten Teams der letzten Jahre erneut die Vince Lombardi Trophy ins Visier nehmen.

Super Bowl 2025: So können Sie das große Spektakel live im TV, Livestream, Ticker verfolgen

TV: RTL

Livestream: DAZN

Liveticker: SPORT1

Wann beginnt der Super Bowl?

In Deutschland können Fans das Spektakel live im Free-TV auf RTL verfolgen. Die Vorberichterstattung beginnt um 23:15 Uhr deutscher Zeit, während der Kickoff um 0:30 Uhr (Montag, 10. Februar 2025) erfolgt. Wer den Super Bowl lieber per Livestream sehen möchte, kann dies kostenpflichtig auf RTL+ oder DAZN tun.

Kansas City Chiefs: Die Chance auf Unsterblichkeit

Die Chiefs dominieren seit Jahren die NFL – und auch 2025 scheinen sie nicht aufzuhalten zu sein. Nach einem nervenaufreibenden 32:29-Sieg gegen die Buffalo Bills im AFC Championship Game steht Kansas City zum dritten Mal in Folge im Super Bowl.

Quarterback Patrick Mahomes ist pünktlich zum Saison-Höhepunkt in Topform und hat sein Team fest im Griff. Bereits 2023 und 2024 führten er und Head Coach Andy Reid die Chiefs zum Titel.

Sollten sie auch 2025 triumphieren, schreiben sie endgültig Geschichte: Kein Team hat jemals drei Super Bowls in Folge gewonnen. Zudem steht der amtierende Champion bereits zum fünften Mal in sechs Jahren im Endspiel um die begehrteste Trophäe im American Football.

Philadelphia Eagles: Revanche und ein neues Kapitel

Für die Eagles geht es nicht nur um den Titel – es geht um Wiedergutmachung. Im Super Bowl 2023 unterlagen sie den Chiefs denkbar knapp. Jetzt sind Jalen Hurts und Co. bereit, die Schmach von damals zu tilgen.

Der beeindruckende 55:23-Sieg gegen die Washington Commanders im NFC Championship Game war eine klare Ansage an die Konkurrenz. Mit Runningback Saquon Barkley, der gleich drei Touchdowns erzielte, und einer dominanten Defense sind die Eagles bestens gerüstet, um den Chiefs die Vince Lombardi Trophy streitig zu machen.

Vince Lombardi Trophy: Das Symbol des Erfolgs

Die begehrte Vince Lombardi Trophy ist das ultimative Ziel für jedes Team in der NFL. Sie wurde nach Vince Lombardi, dem legendären Trainer der Green Bay Packers, benannt und symbolisiert den ultimativen Erfolg.

Die Trophäe wird von Tiffany & Co. aus Sterlingsilber gefertigt und ist 56 cm hoch und wiegt 3,2 kg. Jedes Siegerteam bekommt seine eigene Trophäe – die Vince Lombardi Trophy ist also kein Wanderpokal, sondern bleibt beim Gewinnerteam.

Wo findet der 59. Super Bowl statt?

Der Super Bowl kehrt an einen der ikonischsten Austragungsorte der NFL zurück: den Caesars Superdome in New Orleans. Bereits zum achten Mal wird das Finale der NFL in der „Big Easy“ ausgetragen.

Die letzte Austragung hier fand 2013 statt, als die Baltimore Ravens die San Francisco 49ers in einem Thriller besiegten. Fans können sich auf eine einmalige Atmosphäre in der Football-verrückten Stadt freuen.

Wer tritt in der Halbzeitshow auf?

Auch musikalisch wird der Super Bowl 2025 ein Highlight. Kein Geringerer als Kendrick Lamar wird die legendäre Halbzeitshow bestreiten. Der US-Rapper tritt bereits zum zweiten Mal beim Endspiel auf, 2022 heizte er noch zusammen mit Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent und Mary J. Blige den Fans ein.

Unterstützt wird Lamar dieses Jahr von SZA, einer der größten R&B-Künstlerinnen der letzten Jahre. Gemeinsam versprechen sie eine Show, die genauso unvergesslich wird wie das Spiel selbst.

Ein Spektakel für jeden Fan

Der Super Bowl 2025 verspricht ein weiteres legendäres Kapitel in der Geschichte der NFL zu schreiben. Werden die Kansas City Chiefs ihren historischen Lauf fortsetzen und zum dritten Mal in Folge triumphieren, oder holen die Philadelphia Eagles ihren zweiten Titel?